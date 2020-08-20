“البحري” توقع اتفاقية لبناء 10 ناقلات كيماويات مع شركة كورية عملاقة

أبرمت شركة البحري الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مع شركة “هيونداي ميبو للأحواض الجافة” HMD الكورية الجنوبية التابعة لمجموعة “هيونداي للصناعات الثقيلة” HHI التي تملك أحد أكبر أحواض بناء السفن المتقدمة على مستوى العالم، اتفاقية جديدة لبناء 10 ناقلات كيماويات متوسطة المدى تبلغ حمولتها 49,999 طناً ساكناً.

ووقّع الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 410 ملايين دولار أمريكي ( 1.537 مليار ريال)، كل من الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله بن علي الدبيخي, والرئيس التنفيذي للعمليات نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة “هيونداي للصناعات الثقيلة” سيونج يونج بارك، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وتأتي اتفاقية شراء ناقلات الكيماويات الجديدة كجزءٍ من سعي شركة البحري المتواصل إلى توسيع قدراتها البحرية وتحديث أسطولها الضخم. وسيتم بناء السفن العشر، التي من المقرر أن يبدأ تسليمها خلال الربع الأول من عام 2022م، وفقاً لأعلى المعايير المعمول بها في مجال البيئة والسلامة وكفاءة استهلاك الوقود، وتماشياً مع التزام الشركة بالعمل بمسؤولية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف القطاع البحري ضمن رؤية المملكة 2030، نواصل في البحري سعينا الحثيث إلى تعزيز أسطولنا الضخم الذي يضم أحدث السفن متعددة الاستخدامات, مبيناً أن الاتفاقية الجديدة لبناء 10 ناقلات ذات مواصفات عالية تمثل خطوة نوعية للمضي قدماً في مسيرة الشركة نحو النمو وتعزيز مكانتها الرائدة على خارطة النقل البحري العالمي.

وبين المهندس الدبيخي أنه مع دخول الناقلات الجديدة إلى أسطول “البحري” خلال السنتين القادمتين، ستكون أكثر جاهزية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة “هيونداي للصناعات الثقيلة”, عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع الذي بدأ يؤتي ثماره، إذ جاء ذلك انطلاقاً من ثقة البحري بقدرات شركة “هيونداي ميبو للأحواض الجافة” وتعاونها المتواصل.

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة خير دليل على التقنية المتقدمة ومستويات الجودة العالية التي تقدّمها شركة هيونداي ميبو للأحواض الجافة, مبيناً أنه مع بناء 10 ناقلات جديدة من طرازات متنوعة للبحري، سيبلغ إجمالي السفن التي قامت شركة “هيونداي ميبو للأحواض الجافة” ببنائها لها 61 سفينة, مؤكدا الحرص على أن تستلم “البحري” سفن عالية الجودة وصديقة للبيئة.

وأعرب عن أمله في أن يعزز المشروع العلاقة المميّزة التي تربط شركة “هيونداي ميبو للأحواض الجافة” بواحدة من أهم شركات النقل البحري.

مما يذكر أن البحري تسلّمت في شهر مايو الماضي ناقلة البضائع السائبة “سارة”، التي تُعَد أول سفينة تستلمها الشركة في إطار الاتفاقية التي وقّعها قطاع البحري للبضائع السائبة مع شركة “هيونداي ميبو للأحواض الجافة” في أغسطس من العام 2017م لبناء أربع ناقلات بضائع سائبة وتسليمها لشركة البحري خلال عام 2020م. بالإضافة إلى ناقلات البضائع السائبة الثلاث قيد البناء، من المتوقع أيضاً استلام الشركة لناقلة نفط خام عملاقة، يتم بناؤها حالياً من قبل الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI ومن المقرر تسليمها في شهر أكتوبر 2021م، ليُرفع إجمالي عدد السفن في أسطول الشركة إلى 101 سفينة.