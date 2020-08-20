الداخلية الكويتية: إيقاف مدير عام أمن الدولة و7 ضباط على خلفية التسجيلات المسربة

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة الكويتي وسبعة ضباط في الجهاز عن العمل، على خلفية التسجيلات المسربة من الجهاز، والتي تعود لعام 2018، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الليلة الماضية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية – في بيان رسمي مساء اليوم الخميس، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه – إن الوزير وجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن التسجيلات المسربة من جهاز أمن الدولة الكويتي فور العلم بها، أمر بإحالة واقعة التسجيلات المسربة، وما تضمنته من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة.

ولفتت إلى أن وزير الداخلية الكويتي، أحال تسجيل آخر يعود إلى عام 2018، متعلق بقضية فساد (الصندوق الماليزي)، مشيرة إلى أنه تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري، إلى جهات تحقيق مستقلة، فضلا عن قيام مجلس الوزراء الكويتي بإحالة وقائع الموضوع إلى ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية، وتقديم بلاغ الى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل.

وكان أحد الحسابات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بث تسريبات لتسجيلات مصورة بجهاز أمن الدولة الكويتي، ظهر بها مدير الجهاز طلال الصقر والشيخ حمد المبارك الصباح، وتتحدث عن التنصت على عدد من المواطنين الكويتيين ومراقبة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.