بايدن لترامب: فشلت في حماية الأمريكيين من #كورونا

تعهد جو بايدن بمداواة بلد ضربته جائحة فيروس كورونا وكارثة اقتصادية بتوحيد كل الأمريكيين، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل تأجيج الكراهية والخوف إذا انتخب لولاية ثانية من أربعة أعوام.

وقال بايدن وهو يعلن قبول ترشيح الحزب الديمقراطي له لانتخابات الرئاسة بعد 75 يوماً: “أعدكم، من هنا والآن، إذا عهدتم إلي بالرئاسة، فسأستعين بأفضلنا، وليس بالأسوأ، كونوا على يقين بالاتحاد نستطيع أن نتجاوز هذا الفصل من الظلام في أمريكا”.

وأضاف “سأكون حليفاً للنور، لا الظلام”، وأدلى بالخطاب في ساحة خاوية في مسقط رأسه مدينة ويلمنغتون في ديلاوير، في ختام مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي عقد على مدى أربعة أيام عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووصف بايدن، السناتور والنائب للرئيس سابقاً، اللحظة الحالية بأنها ذات أهمية تاريخية، في ظل أزمة صحية بسبب جائحة فيروس كورونا، والركود الاقتصادي، والمعركة على البيئة.

ووعد بمتمثيل كل الأمريكيين، وبالعمل بنفس الجدية من أجل من لا يؤيدونه، في تباين ضمني مع ترامب الجمهوري، الذي لم يبد رغبة تذكر في استمالة أحد خارج قاعدة ناخبيه.

كما قدم تقييماً قاتماً لتعامل خصمه مع الجائحة، وقال: “أخفق رئيسنا الحالي في أبسط واجباته الأساسية تجاه الأمة، لقد فشل في حمايتنا”.

ويتجه بايدن إلى الحملة الانتخابية متقدماً في استطلاعات الرأي على ترامب، الذي سيقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية، في مؤتمر الحزب الجمهوري، في الأسبوع المقبل.