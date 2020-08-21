مورغان ستانلي: الدولار أفضل ملاذ آمن لعام 2020

رغم التقلبات الحادة التي يشهدها الدولار في الآونة الأخيرة إلا أنه سيظل الخيار المفضل للمستثمرين كملاذ آمن في فئة العملات بحسب نتائج مسح توصل إليه بنك الاستثمار العالمي «مورغان ستانلي»، والذي ذكر في مذكرة بحثية أن الدولار سيظل أفضل ملاذ آمن في 2020.

وتابع البنك في مذكرته، التي نشرت شبكة «CNBC» الأميركية مقتطفات منها، أن انخفاض أسعار الفائدة في خضم السياسة التيسيرية التي ينتهجها «الفيديرالي» ستدفع المستثمرين نحو التكالب على الدولار الذي أصبح خياراً مفضلاً لتجارة الفائدة أو ما يصطلح على تسميته بـ«Carry Trade».

وتعد تجارة الفائدة بمثابة اقتراض الدولار بأسعار فائدة منخفضة وضخه في أسواق تقدّم عائد فائدة أعلى، على غرار السوق المصري الذي يعتبر وجهة مفضلة لتجار الفائدة بالسوق الناشئة، مع معدل فائدة حقيقي باستثناء معدلات التضخم من بين الأعلى في العالم.

وتراجع سعر العملة الخضراء في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، إلى أدنى مستوى لها في نحو 27 شهراً أمام سلة من العملات، مع تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية إلى مستوى 92.477 نقطة وهو أدنى مستوى مسجل منذ مايو 2018.

وأشار التقرير إلى أن الين الياباني والفرانك السويسري سيظلان أحد الخيارات المفضلة للمستثمرين كملاذ آمن، وأن الدولار رغم ذلك هو الخيار المفضل للمستثمرين.

واستفاد الدولار، عملة الاحتياطي العالمي، من مخاوف المستثمرين من تقلبات الأسواق في خضم جائحة كورونا ما دفع العملة الخضراء إلى تسجيل أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات ونصف خلال مارس الماضي، في ذروة المخاوف من انتشار الوباء حول العالم.