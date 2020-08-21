الصين: 22 إصابة جديدة بـ #كورونا جميعها “مستوردة”.. وكوريا الجنوبية: 324 “محلية”

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، جميعها وافدة من الخارج، لليوم الخامس على التوالي، دون حالات وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 20 أغسطس بلغ 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 324 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفا و670 حالة.

ومن بين الـ324 حالة الجديدة، كانت هناك 315 حالة لانتقال العدوى محليا، و9 حالات وافدة من الخارج.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 309 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة إلى 14 ألفا و120 شخصا.