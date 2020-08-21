أمانة جدة: إغلاق 184 محلاً مخالفا و42 ورشة

أعلنت أمانة جدة إغلاق 226 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية منها عدد 42 ورشة.

وأوضح وكيل الأمين العام للبلديات الفرعية، محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

وأعرب “الزهراني” عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ “بلدي 940” للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.