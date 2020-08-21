عن بعد وعبر تطبيق ZOOM.. مركز حي الشرائع يعقد اجتماعه الدوري

عقد مجلس إدارة مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة اجتماعاً دورياً مساء يوم أمس الخميس غرة شهر محرم الجاري 1442هـ عن بُعد وعبر التطبيق الاجتماعي ZOOM بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم الثقفي ونائبه الأستاذ محمد برناوي والمدير التنفيذي الأستاذ صالح الزهراني والأعضاء : الأستاذ حجب العصيمي ، والأستاذ حمد العيسي والأستاذ حمد الذبياني والأستاذ طالب الذبياني ، والأستاذ محمد الحكمي والأستاذة شريفه الزهراني.

وبدأ الاجتماع بكلمة موجزة القاها رئيس المركز الأستاذ إبراهيم الثقفي رحب خلالها بالجميع وهنائهم بمناسبة بداية العام الهجري 1442هـ.

مثنيا على العمل الاغاثي الكبير الذي تم إنجازه في المركز في الفترة السابقة منذ بداية الجائحة العالمية COVID-19 ثم ناقش المجتمعون ما جاء في جدول الاجتماع.

وأتفق المجتمعون على أمور عدة تأتي في مقدمتها تناوب أعضاء المجلس على الحضور والمشاركة خلال الأنشطة والبرامج التي تنفذ لدعم اللجان التنفيذية.

كما أستحسن المجتمعون إستضافه المركز لمنتدى الاعلام التطوعي الثاني وأبدى دعمه لاقامة المنتدى ،وناقشوا الوقت المناسب لحضور مناقشة الخطة التشغليله في مقر جمعية الاحياء.

وتم تفويض المدير التنفيذ الأستاذ صالح لاختيار الوقت المناسب وأشعار المجلس به ، وقرر المجلس دعم المركز بفريق إعلامي واخصائي علاقات عامه متطوع للعمل مع اللجان التنفيذية واسند اعداد ملف شامل إلى نائب رئيس المركز الأستاذ محمد برناوي.

إلى جانب مناقشة آليه سير عمل القسم النسائي في ظل تكليف عضو المجلس رئيسة القسم النسائي الأستاذة شريفه الزهراني بمهمة الإشراف على الفرق التطوعية بالجمعية وقدم المجلس دعمه للزهراني وتقديم التهنئة لها لاختيارها لهذه المهمة.

كما وافق المجتمعون على ضم الدكتور أحمد العبادي أحد سكان الحي البارزين ليكون على رأس أحد اللجان التنفيذية بالمركز.

ورحب المجلس بضم رئيس بدية الشرائع الفرعية الجديد المهندس محمد العصيمي وقدم المجلس الشكر لرئيس البلدية السابق عضو مجلس الإدارة المهندس ممدوح العبيد وتقديم الشكر للجنة الاعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات على دعمها التقني للمركز.