“الموارد البشرية” تحذر القطاع الخاص: لا خدمات إلكترونية لمن لم يستكمل “التقييم الذاتي”

حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي لاستكمال إجراءات “التقييم الذاتي” لأدائها، تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة ميلادية.

وقامت الوزارة بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1سبتمبر 2020.

و أكدت أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج “التقييم الذاتي”، وإكمال التقييم، الذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتيًّا، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة، حيث يمكن لجميع المنشآت العملاقة و الكبيرة والمتوسطة التسجيل وإكمال التقييم إلكترونياً من خلال الرابط: https://ims.mlsd.gov.sa/#/home.

وبيّنت الوزارة أن مرحلة “التقييم الذاتي” هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددة على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني وذلك عبر الرابط التالي: https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx.