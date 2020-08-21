إطلاق خدمة “تأكد” للفحص عن كورونا بمحطة الفيصلية

أطلق مركز القيادة والتحكم في منطقة الرياض، مركز تأكد للفحص عن فيروس كورونا في محطة الفيصلية مخرج 18 بعيادات الفحص الموسع.

وخصصت العيادات الموسعة “تأكد” من خلال مراكزها في الملز والمطار ومدينة السيح في الخرج وأخيرا محطة الفيصلية ، للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

وتُقدم في المركز خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق صحتي.

وتكشف هذه الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، كما تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.