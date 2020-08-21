تكليف المهندس درويش الغامدي أمينا لمنطقة تبوك

أصدر ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية، قرار بتكليف أمينا جديدا لمنطقة تبوك، بعد إعفاء الأمين السابق إثر تعديات على أراضٍ بالبحر الأحمر.

ونشر حساب الأمانة عبر تويتر قرار “الحقيل” بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي ، أميناً لأمانة منطقة تبوك، سائلا الله له التوفيق والسداد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا – في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة – بإعفاء 16 قياديا في البلدية والداخلية وحرس الحدود بسبب التعديات على أراضي البحر الأحمر، وكان من بينهم أمين منطقة تبوك.