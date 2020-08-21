القاهرة ترفض تَضمُن أي اتفاق مستقبلي قواعد أجنبية في ليبيا

قالت مصادر، إن هناك مفاوضات حول سرت والجفرة، فضلًا عن وضع جدول زمني لانسحاب الميليشيات المسلحة.

وأضافت حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم الجمعة، أن القاهرة ترفض تضمن أي اتفاق مستقبلي قواعد أجنبية في ليبيا.

يشار غلى أن حكومة الوفاق الليبية أعلنت، اليوم الجمعة، وقفًا لإطلاق النار في كامل الأراضي الليبية، معتبرة في بيان أن وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، وتقوم اجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.

ودعا المجلس إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، قائلا: “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين”.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال في بيان اليوم، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربًا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدًا لتوحيد مؤسسات الدولة.

كما أعرب رئيس النواب الليبي عن تطلعه لوقف للنار يحول سرت مقرًا للمجلس الرئاسي الجديد.