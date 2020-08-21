“قوميز الهلال” يحرج لجنة الانضباط

وضع المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بافيتيمبي قوميز، لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمام حادثة قد تستدعي تدخلها بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” يسيء فيه للنادي الأهلي قبل الكلاسيكو الذي جمع الفريقين بساعات قليلة، وانتهى لصالح الفريق الأهلاوي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة (26) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجماهير الرياضية تفاعلت مع منشور قوميز والذي اعتذر عنه اللاعب الفرنسي بعد انتهاء مباراة فريقه ونظيره الأهلي عبر حديث تلفزيوني أكد خلاله أنه لم يكن يعلم أن المقطع يحمل إساءة للنادي الأهلي، وذلك بسبب عدم معرفته باللغة العربية مقدمًا اعتذاره للجميع عن الخطأ غير المقصود منه.

وأوضح أنه يحترم الجميع حيث رأت بعض الجماهير أن اعتذار اللاعب يكفي لإغلاق الموضوع تمامًا خصوصًا وأنه يتمتع بأخلاق رياضية كبيرة داخل الملعب وخارجه ولم يسبق أن بدر منه أي تصرف ينافي الأخلاق الرياضية.

في حين رأت جماهير أخرى أن الإساءة تستوجب العقوبة بغض النظر عن اعتذار اللاعب، أما بالنسبة للجنة الانضباط فالإشكالية لديها قد تكمن في هل سيتم معاقبة اللاعب وما هي المادة التي سيتم تطبيقها بحقه، وإن قررت عدم معاقبته هل ستقوم بإصدار عقوبة مستقبلًا بحق أي لاعب أجنبي من الممكن أن يُستغل عدم معرفته باللغة العربية في الإساءة لأي شخصية أو منشأة أو جماهير رياضية في المملكة؟.