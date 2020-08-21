“الصحة” تحذر المواطنين: أي دواء تعرض للشمس تالف.. وعليكم باستبداله فورًا

حذرت وزارة الصحة، جميع المواطنين والمقيمين من استعمال أي أدوية تعرضت للشمس وطالبتهم بالتخلص منها فورًا.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الصحة، ردًا على سؤال مواطن تعلق بنسيانه دواء في السيارة لمدة 3 ساعات وقت الظهيرة وإذا كان صالح للاستعمال أم لا؟

وقالت الوزارة، إنه ينبغي الحرص دائمًا عند تخزين الأدوية تجنب تعريضها لأشعة الشمس أو درجات الحرارة والرطوبة العالية، حيث إن هذه العوامل قد تفقد الدواء فعاليته وتتحلل مركبات بعض الأدوية لمواد ضارة، ناصحة باستبدال الدواء والتخلص من الكمية التي تعرضت لأشعة الشمس والحرارة.