رصاصة في الرأس تسقط لاعب كرة شهير

أصيب لاعب كرة قدم لبناني، بطلق ناري طائش برأسه، الجمعة، أثناء وجوده في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعرض لاعب نادي الإخاء الأهلي عاليه اللبناني، محمد عطوي، لرصاصة طائشة لم يعرف مصدرها، إلا أن عدة تقارير أشارت إلى أن إطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع في منطقة قريبة.

وأفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس: “كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي معاملاته لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقدا الوعي. وتم نقله الى المستشفى سريعا حيث تبيّن أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسه”.