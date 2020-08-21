أرامكو تعلق بناء مجمع تكرير وبتروكيماويات في الصين بـ10 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط

علقت شركة النفط السعودية “أرامكو” صفقة لبناء مجمع تكرير وبتروكيماويات بقيمة 10 مليارات دولار في الصين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث خفضت الشركة الإنفاق لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر مطلعة، إن أرامكو قررت إيقاف الاستثمار في المنشأة الواقعة في إقليم لياونينج شمال شرق الصين بعد مفاوضات مع شركائها الصينيين ، وأضافوا أن توقعات السوق غير المؤكدة كانت وراء القرار.

وفي حين أدى انهيار أسعار النفط وتأثير الفيروس على الطلب على الطاقة إلى تغيير حسابات مشاريع شركات الطاقة حول العالم، تخطط أرامكو لإجراء تخفيضات كبيرة في إنفاقها الرأسمالي في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار وسط انخفاض أسعار النفط الخام.