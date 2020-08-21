إدارة التعاون الأمني الدولي في الإمارات تنفي توقيع اتفاق مع إسرائيل

نفت إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مساء يوم الجمعة توقيع اتفاق مع إسرائيل.

ونفى سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.

وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام اليوم، ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.