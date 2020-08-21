إشبيلية بطلًا للدوري الأوروبي للمرة السادسة بفوز مثير على #إنتر_ميلان #الدورى_الاوروبى

بفوز مثير حقق فريق إشبيلية الإسبانى لقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، على حساب إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب “راين إينرجى” بمدينة كولن الألمانية فى نهائى من الدورى الأوروبى.

وفقا لمجريات المباراة، تقدم لوكاكو باكرا في الدقيقة 5 عبر ركلة جزاء حصل عليها وقام بتنفيذها بشكل رائع، ثم سجل الهولندي لوك دي يونج هدف اشبيلية الأول في الدقيقة 12 ليتعادل لفريقه 1-1 .

ثم جاء الهدف الثاني لإشبيلية عبر نفس اللاعب الهولندي لوك دي يونج في الدقيقة 33 من ضربة رأسية، قبل أن يتعادل بعدها بثلاث دقائق الأوروجوياني دييجو جودين في الدقيقة 36 من خلال ضربة رأسية لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

في الشوط الثاني، ظلت النتيجة تعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 74 حيث سدد دييجو كارلوس مدافع اشبيلية كرة مقصية لتصطدم بقدم لوكاكو وتدخل الشباك، وتنتهي المباراة بفوز الفريق الأندلسي 3-2.

ووصل إشبيلية بهذا الفوز إلى اللقب السادس في تاريخه بالمسابقة القارية بعد التتويج به مواسم 2006 و2007 و2014 و2015 و2016، فيما فشل إنتر ميلان في التتويج باللقب الرابع في تاريخه من البطولة بعدما حصل عليها مواسم 1991 و1994 و1998.

وتأهل الفريق الأندلسي للنهائي بعد تخطى عقبة مانشستر يونايتد الإنجليزى بهدفين مقابل هدف فى الدور نصف النهائى، فى حين فاز الإنتر على شاختار دونيتسك الأوكرانى بخماسية.

وينتظر إشبيلية بطل الدوري الأوروبي، نظيره بطل دوري أبطال أوروبا في مباراة بين باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الأحد المقبل، ليواجهه في نهائي السوبر الأوروبي المقرر إقامته يوم 24 سبتمبر المقبل في العاصمة المجرية بودابست.