27 جولة رقابية وإغلاق 5 منشآت تجارية في “عزيزية مكة”

‏نفذت⁧⁧‫ بلدية العزيزية الفرعية‬⁩، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 27 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق مستودع مخالف لبيع الأحذية والملابس الجاهزة، و5 منشآت تجارية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية، كما تم مصادرة 483 كيلوجرام من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من تقيد المحلات التجارية والخدمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية التي تساهم بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.