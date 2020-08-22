كينيا: احتجاجات شعبية واعتقالات وإضراب صحي بسبب “اختلاس أموال #كورونا”

اندلعت احتجاجات شعبية في العاصمة الكينية نيروبي، أمس، إثر تقارير عن اختلاس ملايين الدولارات من خزائن وزارة الصحة، كانت مخصصة لمكافحة فيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 12 شخصًا، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الحكوميين.

وقال وانجيري نديرو، أحد منظمي التظاهرة، إن الكينيين غاضبون من الافتقار إلى الشفافية في إدارة أموال المساعدات الخاصة بمكافحة كورونا المخصصة لوزارة الصحة والوكالات الحكومية الأخرى

ووفقًا للسجلات الحكومية، حصلت كينيا حتى الآن على أكثر من 2 مليار دولار من المجتمع الدولي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، شهدت نيروبي ومقاطعات أخرى إضرابا للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، احتجاجا على نقص الأموال والموارد ومطالبة بصرف رواتبهم غير المدفوعة وتوفير معدات الحماية في المستشفيات.