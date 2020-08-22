“J&J” تبدأ اختباراتها النهائية لـ”عقار #كورونا” سبتمبر المقبل

أكدت شركة Johnson & Johnson أنها تخطط لبدء المرحلة المتأخرة لاختبار لقاحها المحتمل لفيروس كورونا في سبتمبر المقبل.

ستسجل المرحلة الثالثة من التجربة ما يصل إلى 60 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكبر في حوالي 180 موقعًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.

سيتم اختيار المشاركين عشوائيًا لتلقي جرعة من اللقاح المحتمل أو دواء وهمي لتحديد ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا.

قال المتحدث باسم الشركة إنه “سيتم إجراء التجربة في أماكن ذات معدلات إصابة عالية”، مضيفا: “نحن نستخدم بيانات علم الأوبئة للتنبؤ والتخطيط للمكان الذي ينبغي أن تجري فيه دراساتنا ونتوقع الانتهاء من ذلك قريبًا”.

تعد شركة J&J واحدة من عدة شركات في سباق لتطوير لقاح محتمل لكورونا، الذي أصاب أكثر من 22.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل نحو 788 ألف، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.