عاجل.. موظفو القطاع العام يعودون إلى “الدوام” الأحد المقبل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، تعميمًا بعودة كافة موظفي القطاع العام إلى أعمالهم، بدءًا من يوم الأحد، الموافق 13 محرم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ونص التعميم الوزاري على أنه لا ينبغي أن تزيد نسبة العاملين عن بعد في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح الجهات الحكومية للعاملين عن بعد أداء مهامهم.

وشدد التعميم على استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة (مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن) في العمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

كما أوضح القرار استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام “الحضور المرن”.