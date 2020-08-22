“البنوك السعودية” تحذر من حسابات إلكترونية وهمية تستغل الباحثين عن عمل

حذّرت البنوك السعودية، المواطنين، من التعامل مع الحسابات الوهمية التي تستغل الباحثين عن عمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت البنوك السعودية – عبر حساب لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على موقع “تويتر” – : «احذر التعامل مع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل مستفيدي برامج (إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل) في التحديث الدوري، واستخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية».

وكانت البنوك السعودية قد حذرت -في وقت سابق- من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين بدافع المساعدة، لأن ذلك قد يمتد ضرره إلى المساهمة بالدخول في عمليات غسل الأموال.