قنوات عين الفضائية التعليمية تدعو لتحديث ترددها بدءًا من غدٍ الأحد

أكدت قنوات وزارة التعليم (عين) على ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على نفس التردد بقمر عرب سات 12437 عمودي.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تحديث قنوات عين يوم غدٍ الأحد الموافق 4 محرم 1442 هـ، بهدف رفع جودة البث في القنوات.

ولتظهر القنوات بتحديثها الجديد يجب ضبط تردد جهاز الاستقبال “الرسيفر” من خلال الدخول على الإعدادات ثم اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي، ثم اختيار القمر الصناعي عرب سات، وإدخال التردد 12437 استقطاب عمودي، واختيار معدل الترميز 27500، وضبط الإرسال على DVB-S2، ثم الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة لكافة المراحل الدراسية.

يذكر أن البث المباشر للدروس للمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة يبدأ الساعة 7 صباحاً ويعاد على مدار الساعة.

كما يبدأ البث المباشر لدروس المرحلة الابتدائية من الساعة 3 مساءً ويعاد على مدار الساعة، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، وتعاد خلال يومي الجمعة والسبت.