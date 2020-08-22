بقرار نائب الوزير… التمديد لمساعدي تعليم الطائف

صدر قرار نائب وزير التعليم بتمديد التكليف لمساعدي مدير التعليم في محافظة الطائف وهم:

المهندس وسام عزام حابس -مساعداً لمدير عام التعليم للخدمات المساندة.

محمد عامر النفيعي- مساعدا لمدير الشؤون المدرسية.

مها بنت طاهر الزايدي -مساعدا لمدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات).

وذلك لمدة عامين اعتبارا من ١/١/١٤٤٢.

وتقدم المدير العام للتعليم في الطائف طلال بن مبارك اللهيبي باسمه وبأسم منسوبي ومنسوبات التعليم بالطائف بالتهاني والتبريكات للزملاء مساعدي الشؤون المدرسية والخدمات المساندة والمساعدة للشؤون التعليمية بنات متمنيا للجميع التوفيق والسداد.