وفد صحي سعودي يزور مصنعا في الصين لمتابعة تطوير لقاح فيروس كورونا

أجرى وفد سعودي، مكون من أعضاء بهيئة الغذاء والدواء، وأعضاء بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، زيارة إلى مصنع شركة سينوفاك في الصين، اليوم (السبت)، لمتابعة تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد.

ويكثف مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) جهوده منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد – 19)، على إيجاد لقاح للفيروس المستجد.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد، خلال مؤتمر صحفي أمس (الجمعة)، أن الوزارة حريصة على “تقييم الوضع” قبل اعتماد أي لقاح، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد توفر اللقاح، لكنه يتوقع أن يكون نهاية هذا العام 2020.