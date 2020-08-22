تأكيدا لما نشرته الوئام.. وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام الأحد 11 محرم #عاجل

أعلن أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل، بدءا من الأحد الموافق 11 محرم.

وكتب الوزير، عبر تويتر: “يوم الأحد 11 من محرم 1442هـ عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل”.

وشدد الوزير، في تغريدته، على “الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية؛ لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمين بتطبيقها. أسأل الله التوفيق للجميع”.

وكانت الوئام قد نشرت خبرا عاجلا صباح اليوم، كشفت فيه عن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل، بدءا من يوم الأحد الموافق 11 محرم.