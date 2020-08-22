بلومبيرج: هبوط #الليرة_التركية نتيجة خيبة الأمل من اكتشاف #أردوغان الغازي

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية أن الليرة التركية سجلت انخفاضا ملحوظا، بعد الإعلان عن تفاصيل اكتشاف غازي في البحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إن بلاده اكتشفت حقلا للغاز الطبيعي يحوي 320 مليار متر مكعب في البحر الأسود، وذلك بعد إعلان حكومته الأربعاء أنها تنوي الكشف عن ”أنباء طيبة“ بهذا الخصوص، ما أدى إلى ارتفاع الليرة المنهكة.

وأرجعت الوكالة الأمريكية الانخفاض في قيمة العملة، ومؤشرات اقتصادية تركية، بعد إعلان أردوغان إلى ما اعتبرته ”خيبة أمل من مستوى الاكتشاف الغازي“.

وقالت الوكالة: ”تخلت الليرة عن مكاسبها السابقة مقابل الدولار بعد الإعلان، حيث انخفضت بنسبة 0.3 ٪ اعتبارا من الساعة 3:42 مساء بتوقيت إسطنبول“.

وأضافت الوكالة أن مؤشر بورصة إسطنبول ”خسر مكاسب كان قد حققتها بعد الإعلان الأولي عن الاكتشاف، وانخفض بنسبة 1.8٪ ”، موضحا أن كل ذلك ”وربما يعكس خيبة أمل بشأن حجم الاكتشاف“.

وكانت بلومبيرج قد أشارت في تقرير لها إلى أن جهود التنقيب في البحر الأسود ”أثبتت طوال العقد الماضي أنها متواضعة وربما غير تجارية، وأن هذا الاعتبار يرجح الآن في ضوء تدني أسعار الغاز وتردد الشركات العالمية ذات الاختصاص في الاستثمار به، خاصة مع نظام (نظام أردوغان) يتسم بعدم الشفافية في السياسات المالية والنقدية، وهو ما يفرض على المستثمرين الحذر في التعامل معه“.

ونقلت الوكالة قول جولميرا رزاييفا، وهي زميلة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن هذا الموضوع لا يعني ميزة استراتيجية لتركيا، فلدى الدولة عقود استيراد طويلة الأجل على وشك الانتهاء، ويمكن لمثل هذا الاكتشاف تعزيز موقعها في المفاوضات“.