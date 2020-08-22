مدير تعليم الطائف يتفقد مكتبي التعليم بالخرمة وتربة

تفقد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أعمال الصيانة والنظافة بعدد من المدارس للبنين والبنات في مكتبي التعليم في محافظة الخرمة ومحافظة تربة

يرافقه المساعد للخدمات المساندة المهندس وسام حابس ومدير المباني المهندس عبدالعزيز الحارثي

و بدأ المدير العام للتعليم جولته التفقدية بعد ظهر اليوم السبت بمكتب التعليم بمحافظة الخرمة حيث زار مدرسة ابن رشد الابتدائي وطمأن على مستوى أعمال الصيانة والنظافة ومستوى انجازها ومدى جاهزية المدرسة للعام الدراسي حيث تجول في مرافق المدرسة يرافقه مدير مكتب التعليم بالخرمة الدكتور عبدالعزيز الحجي ، ثم‬⁩ زار المتوسطة الأولى للبنات وأطلع على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، واختتم زيارته لمحافظة الخرمة بالوقوف على مشروع مبنى مكتب التعليم بالخرمة الجاري تنفيذه واطلع على مراحل العمل بالمشروع ونسبة إنجازه، والتقى بمسؤولي الشركة المنفذة و حث الشركة المنفذة على الإنتهاء من تنفيذه في وقته المحدد، ثم واصل زيارته التفقدية لمكتب التعليم بمحافظة تربة بالوقوف ميدانياً على مشروع إعادة تأهيل مبنى مدرسة الخالدية بحضن واطلع على مراحل سير العمل، ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التأهيل استعداداً للعام الدراسي والتقى بالمهندسين والقائمين على مشروع التأهيل ثم وقف على أعمال النظافة والصيانة والجاهزية للعام الدراسي الجديد بمدرسة عبدالرحمن بن صخر الابتدائية، واختتم جولته التفقدية لمدارس تربة بالوقوف على مستوى الصيانة والنظافة والجاهزية للعام الدراسي الجديد بالابتدائية الخامسة وشاهد .

ألية توزيع الكتب وطرق تنفيذ الاحترازات الوقائية من فايروس كورونا

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم في محافظة الخرمة ومدير مكتب التعليم بتربة على جهودهما والمتابعة الحثيثة لبدء العام الدراسي الجديد ، كما قدم شكره وتقريره لقائدي وقائدات المدارس التي زارها نظير جهودهم في الاعداد والتجهيز متمنيا للجميع عاما دراسيا ناجحاً ومتميزاً.