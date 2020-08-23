الدفاع المدني ينتشل جثتين من سد وادي صعب

تمكنت فرق الإنقاذ المائي من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (18:43) من مساء يوم أمس السبت الموافق ٣ /١ / ١٤٤٢هـ يفيد عن غرق شخصين بسد وادي صعب.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث بواسطة القوارب عن طريق الغواصين وتم العثور على جثتين لشخصين وانتشالهما.

وباشر فريق التحقيق أعماله بالموقع وتم تسليم الحالة للجهة المختصة.

وأهاب العقيد القرني بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والإلتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية.

وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياة الامطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.