الصين: إيرادات صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية 116 مليار دولار

شهدت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصين نموا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وقالت الوزارة إن قيمة الإيرادات الصناعية المجمعة وصلت إلى 7ر802 مليار يوان (حوالي 16ر116 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة يناير – يوليو، بزيادة 1ر3 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إيرادات اتصالات الخطوط الثابتة لشركات الاتصالات العملاقة الثلاثة – تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم – 9ر272 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة 5ر11 في المئة على أساس سنوي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد.

وبحلول نهاية الشهر الماضي، ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في الصين بنسبة 4ر0 في المئة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 6ر1 مليار مستخدم، بينهم حوالي 29ر1 مليار مشترك في الجيل الرابع.

وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي الانترنت ذات النطاق العريض الثابت في الصين نما بشكل مطرد خلال الأشهر السبعة، حيث وصلت سرعة الانترنت لدى 4ر87 في المئة من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية.