“الدفاع المدني”: انهيار منزل بحيّ الرويس بمكة.. وإنقاذ 12 شخصا

نجحت قوات الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من إخراج 12 شخصا من بين أنقاض منزل منهار في حي الرويس، في وقت متأخر من مساء أمس، السبت.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس السبت، عن إنهيار منزل شعبي بحي الرويس، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة، وفرق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف القرني أنه بوصول الفرق للموقع أتضح بان الحالة عبارة عن إنهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور، حيث باشرت الفرق عملها وتم اخراج عدد ١٢ شخص ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفى، وجاري العمل على البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين، باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض وتمشيط كامل الموقع.

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع.