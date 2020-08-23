تطورات قضية “استئصال الغدة التناسلية” بالطائف: تغريم الطبيب والممرض 160 ألف ريال.. والأب يطلب 10 ملايين

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في الطائف، حكماً بإدانة طبيب وممرض في قضية الطفل نهار الحارثي، المعروف إعلامياً بضحية استئصال الغدة التناسلية، وتغريمهما 160 ألف ريال، في الحقين العام والخاص.

وقال قصي الشريف، محامي أسرة الطفل المُتضرر، إن الطبيب المُدان ثبت عدم وجوده بموقعه وقت الحادثة، والآخر ممرض طوارئ ثبت تدخله بالقضية، مشيراً إلى أنه سيتقدم بتظلم ضد الحكم أمام ديوان المظالم، حول سبب تجاهل بعض المتهمين.

طالب والد الطفل بتشكيل لجنة من خارج صحة منطقة مكة المكرمة؛ للتحقيق مع كل الأطراف وعلاج نجله في مراكز متقدمة، ودفع تعويض بمبلغ 10 ملايين ريال.