لحظة رعب: طفلة تسقط من لعبة “قطار الموت” بالمدينة.. وأسرتها تطلب التحقيق

طالبت أسرة في المدينة المنورة، الجهات المُختصة بضرورة إجراء تحقيق في واقعة سقوط طفلة من لعبة “قطار الموت” بأحد مراكز التسوق. واتهمت مسؤولي مركز التسوق بعدم اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية لحماية مستخدمي اللعبة.

وأصيبت الطفلة رنا بندر، بكسر في الترقوة وكسرين باليد اليسرى وجرح في الرأس، إلى جانب قطع في الأذن اليمنى ورضوض متعددة، مع نزف طفيف في الرأس.

وأوضحت والدة الطفلة أن ابنتها رنا ذهبت مع والدها وأخواتها خلال شراء مستلزمات من مركز التسوق، قبل أن يصطحبها الأب للاستمتاع ببعض الألعاب.

وبّين والد الطفلة رنا بندر، أنها سقطت من اللعبة على السكة الحديد، مشيراً إلى أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة للتحقيق في الواقعة.