بالفيديو: أهالي قيا يطالبون بإيقاف “لصوص الرمال” عن تجريف أراضيهم

طالب أهالي قيا جنوب محافطة الطائف بإيقاف عصابات سرقة الرمال عن نهب أراضيهم ليلا، وبيع ترابها.

وقال عدد من الأهالي إن عصابات سرقة الرمال تستغل غياب الرقابة في جنح الليل، للمجيء بمعداتهم الثقيلة، وتجريف الأراضي، وتعبئة التراب في سيارات نقل كبيرة.

ولجأ أحد المواطنين إلى تصوير فيديو بينما يتجول بسيارته في وادي الصفنية، ليرصد مساحات هائلة من التعدي على أراضي الدولة، واصفا المشهد بأنه “عبث”، خصوصا مع صدور أوامر رسمية بمنع التعدي على الأراضي، والكف عن تجريفها.

ودعا الأهالي المسؤولين إلى التدخل، ومنع حالات النهب الليلي للرمال، من جانب تلك العصابات.