كل المحاضرات أونلاين.. جامعة الملك سعود: نسعى للتحول الكامل إلى التعليم عن بُعد

تسعى جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية إلى التحول الكامل للتعليم عن بعد.

وقال الدكتور محمد بن صالح النمي إن الجامعة بدأت منذ قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا (كوفيد – 19) في إيجاد البدائل التعليمية المناسبة عن طريق التحول الكامل للتعليم عن بعد، وقدمت المحتوى التعليمي عبر منصاتها التعليمية وبجميع الطرق لمختلف أنواع المقررات الدراسية الذي شمل العديد من المواد العلمية والدروس، والأنشطة والمقاطع المرئية، ومحاكاة التجارب العملية والمقررات الإكلينيكة.

وبين أن الجامعة أقامت عدداً من الدورات التدريبية عن بعد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ مما أسهم في انسيابية واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم الجامعي ونجاحها.

وأشاد بالنجاحات التي تحققت في التعليم الإلكتروني خلال مرحلة تعليق الدراسة حضوريا، مبينًا أنها جعلت من هذا النوع من التعليم خياراً مستقبلياً يدفع بعجلة تطوير التعليم.

وأفاد أن التجربة الحالية للتعليم عن بعد في المملكة خلال هذه الفترة ستؤدي إلى إنجاح تجربة التحول نحو التعليم الرقمي، وتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني والنهوض بها، وعدها فرصة لصناعة نقلة نوعية للتطوير في التعليم عن بعد، وفق معايير تضمن التوظيف الأفضل لهذا النوع من التعليم.