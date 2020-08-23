“التعليم” تعتمد ساعات التطوير المهني في أندية ومراكز الأحياء

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، اعتماد ساعات التطوير المهني المنفذة من مراكز الحي المتعلم أو أندية الحي المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة، بشرط مراعاة عدة ضوابط.

وقال أ.د. أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي، المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، إنه “إشارة إلى إيضاحات تنظيم رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة وفق التعميم الوزاري رقم 91192 المتعلق برصد أنشطة التطوير المهني المنفذة من مراكز الحي المتعلم أو أندية الحي، فنفيدكم بأن هذه الأنشطة يمكن رصدها”.

وأضاف “الجهيمي”، في بيان، أن ذلك يأتي “بشرط أن يكون قد تم اعتمادها من الجهة المختصة داخل إدارة التعليم، وتحقق ضوابط اعتماد أنشطة التطوير المهني الواردة التعميم”.