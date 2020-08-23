“الحقيل” يصدر قرارًا بإنشاء إدارة المشاركة المجتمعية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بإنشاء إدارة بمسمى (إدارة المشاركة المجتمعية) لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.

وتضمن القرار نقل مهام (إدارة التطوع البلدي) من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة.

كما تُعنى الادارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.

كما صدر قرار الوزير بتكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف على (إدارة المشاركة المجتمعية).