متحدث الجيش الليبي: سفن حربية تركية تتقدم نحو ميناء سرت بالتزامن مع تحشيدات برية للمرتزقة

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رصد سفن وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي، مشيرًا إلى أن تركيا ومرتزقتها يقومون بتحشيدات برية موازية للبحرية نحو سرت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش الوطني في مدينة سرت، مشيرًا إلى أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار، وأن الجيش الوطني الليبي في جاهزية تامة للتصدي لأي هجوم.

وأشار “المسماري” إلى أن حكومة السراج تقوم باعتقالات بحق المدنيين من دون أي جرم، موضحًا أن المبادرة هي لذر الرماد في العيون والحقيقة على الأرض تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني.