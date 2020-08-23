آخر تطورات #كورونا عالميا.. الوفيات تزيد عن 180 ألفا في الولايات المتحدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات،

بلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، 180 ألفا و278، إثر تسجيل 943 وفاة جديدة.

وحسب موقع “ورلدوميتر” المختص برصد إحصائيات الفيروس، تم تشخيص 41 ألفا و761 إصابة جديدة في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و847 آلاف و502.

ووصل عدد المتعافين من الإصابة 3 ملايين و148 ألفا و160، فيما تجاوز إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 75 مليونا و475 ألفا.

وتأتي كاليفورنيا في مقدمة الولايات الأكثر تضررا من انتشار الفيروس، بـ 664 ألفا و959 إصابة، تليها تكساس بـ 600 ألفا و968، ثم فلوريدا بـ597 ألفا و597.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمتي الإصابات والوفيات بكورونا عالميا، تليها البرازيل والهند من حيث عدد الإصابات، وفي الوفيات البرازيل والمكسيك.