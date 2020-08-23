بائع الشاي يرد على الموارد البشرية: «وظائفي قبل الماجستير.. وانصدمت فيكم» #الموارد_البشريه

فنّد الشاب الحاصل على الماجستير، عبداللطيف جرفان، بيان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والذي ذكر أن الشاب سبق له العمل في 5 فرص وظيفية وتركها.

وقال في مقطع فيديو نشر على “تويتر” إن معظم الوظائف التي تمت الإشارة لها في البيان كانت قبل الحصول على الماجستير بدرجة امتياز من أمريكا.

وأضاف أنه عمل في شركات تجارية ومطاعم بمبالغ زهيدة، وعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة، كما عمل في شركة تأمين لمدة 3 أشهر بعد الحصول على البكالوريوس، وعمل في مصرف الراجحي لتوفير مصدر دخل الزواج والابتعاث لأمريكا.

وأكد أنه عمل في أحد الفنادق مقابل مبلغ 3 آلاف ريال، بعد حصوله على الماجستير بدرجة امتياز “ما تعيبت ولا أي شيء”، مشيرًا إلى أن زوجته كانت مبتعثة أيضا معه وهي أيضا لم تجد عملا عندما عادت إلى المملكة.

واختتم: “حصلت بعد ذلك على فرصة عمل كمندوب مشتريات لأحد المطاعم، إلا أن خوفي من نقل عدوى كورونا لأسرتي، منعني من الاستمرار فيها خاصة إني كنت أقابل عمال من جنسيات مختلفة لنقل الغذاء”.

وعن بيان المواد البشرية قال: “انصدمت، لأني وضحت لهم كل شيئ”.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، قد قال إنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

واتضح وفقًا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف لـ 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.