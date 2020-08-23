مظاهرات حاشدة في طرابلس لإسقاط حكومة الوفاق

أكدت وسائل إعلام ليبية أن مظاهرات وصلت إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس رافعة شعارات “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وانطلقت عدد من التظاهرات ضد “حكومة الوفاق” اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من “حكومة الوفاق” وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد “ممارسات حكومة الوفاق وتردي الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها فتحي باشاغا مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين باشاغا قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى”.