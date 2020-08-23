أمير مكة ونائبه يعزيان أسرة الطلحي

قدم صاحب السمو الملكي،مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة خالد الفيصل، واجب العزاء لأسرة الدكتور عبدالرحمن الطلحي المشرف العام على الإعلام والعلاقات العامة سابقا بجامعة الطائف والمتحدث باسم الجامعة في وفاة المغفور له.

كما قدم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة واجب العزاء.

ووجه عبدالعزيز البشيتي الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على مواساته في الفقيد، كما وجه الشكر لأمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ووكيل أمين محافظة الطائف مشعل مطلق القثامي على المواساة.