شاهد .. اليمن .. ميليشا الحوثي تفتح النار على مطعم في تعز وتقتل وتصيب 22 شخصا من زبائنه

في جريمة بشعة تنافي كل لأخلاق و المواثيق الدولية و الإنسانية فتحت ميليشيا الحوثي الإرهابية النار على عمال وزبائن مطعم في محافظة تعز باليمن و قتلت و أصابت 22 شخصا.

وتداول رواد مواقع الواصل الجتماعي في اليمن، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطعم في دمنة خدير بمحافظة تعز،جنوب اليمن وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على العمال والزبائن، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 22 شخصًا

و ندد نشطاء و سياسيون وحقوقيون بالجريمة التي تظهر مدى الإرهاب الذي وصلت له تلك الميليشيا الإنقلابية التي ذاقت اليمن و أهله ويلات الحرب و القتل و الدمار.