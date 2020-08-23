الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ترصد 141 انتهاكاً للحوثيين خلال شهر

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 141 انتهاكاً ارتكبته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2020م .

وذكر التقرير الدوري الصادر عن الشبكة، والذي نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الفريق الميداني للشبكة سجل 26 حالة قتل و21 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة القصف الهستيري والمستمر على الأحياء الآهلة بالسكان المدنيين وأعمال القنص والألغام الأرضية.. كما سجل 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنين وأطباء وتربويون في كلا من محافظات الضالع واب وصنعاء والحديدة وذمار والبيضاء وحجة والمحويت اليمنية.

وأضاف التقرير أنهُ تم تسجيل قيام مليشيا الحوثي باعتقال 4 نساء خلال ذات الفترة, لافتاً إلى إن أغلب الاعتقالات واختطاف الضحايا تتم من نقاط التفتيش التابعة للمليشيا أو من الشوارع العامة أو عقب المداهمات لمنازل الضحايا ويتم أخذهم بالقوة والتوجه بهم إلى جهات غير معلومة دون الإفصاح عن أي معلومات عن أماكن الاحتجاز ليغيبوا بعدها عن ذويهم ومجتمعهم ويتم انكار وجودهم.

وأشار إلى تعرض المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي للضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم ويتعرض للضرب والتعذيب ذاته كل من يتحدث إلى حراسات المبنى أو يطالب بأي احتياجات.. ناهيك عن إنشاء تسعة سجون سرية جديدة أغلبها في منازل مواطنين أو في مدارس تربوية تستخدمها المليشيات الحوثية كثكنات عسكرية لها.. كما رصد الفريق 27 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين .