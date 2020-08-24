البرهان يحّذر من القطيعة مع الشعب… شركات الجيش السوداني ليست “شماعة”

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السياده الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة سوف تظل يدا واحده مع الشعب السوداني وفي خندق واحد معه لتحقيق شعارات ثورته الظافره.

جاء ذلك لدي مخاطبته قادة القوات المسلحه برتبة العميد فما فوق بالقياده العامه .. وجدد سيادته التزامها بمبادئ الثوره وقدرتها علي حماية الأرض والعرض وحرصها علي وحدة البلاد وعدم انزالاقها الي ما لا تحمد عقباه.

وكشف سيادته عن جهات تعمل علي أحداث قطيعه وجفوه مابين القوات المسلحه ومكونات الشعب السوداني وتعليق اخفاقاتها الاقتصاديه على (شماعة) شركات واستثمارات القوات المسلحه من خلال تروجيها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها علي مفاصل الاقتصاد.

مشيراً الي ان القوات المسلحة قد بسطت يدها بلا من ولا أذى لوزارة الماليه والتخطيط الاقتصادي لوضع يدها علي مجموعه مقدره منها للاستفاده منها في تخفيف حدة الضائقه المعيشيه لكنها لم تستجب وان تلك الشركات لم تقف حجر عثره او عائقاً للاستفاده من مواردها.

وأضاف قائلاً بان عدم وضوح الرؤيا عند القائمين علي امر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسيه هو من يقف وراء ترويج فريه تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي وان تلك الجهات تعمل علي الاستحواذ علي خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايده او التكسب السياسي

وشدد سيادته على أن أبواب القوات المسلحة مفتوحه للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، ورفعة وسمو شعبها الأبي.