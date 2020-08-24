استحداث برامج أكاديمية جديدة في جامعة بيشة

رأس رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي الاجتماع الأول لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441-1442هـ وذلك عبر الاتصال المرئي “عن بعد”، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، هنّأ رئيس الجامعة القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين ونجاح العملية الجراحية التي أجراها -أيده الله- مؤخرًا. مثمنًا الدعم اللامحدود من ولاة الأمر للفرد والمجتمع والمؤسسات التعليمية والأكاديمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأقرّ مجلس الجامعة خلال الاجتماع عدة برامج أكاديمية جديدة منها، برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء في كلية الاقتصاد المنزلي، وبرنامج دبلوم هندسة التشييد والبناء في كلية المجتمع، وبرنامج دبلوم إدارة السجلات الصحية في كلية المجتمع.

بالإضافة إلى إقرار اللائحة التنظيمية لمعهد البحوث والاستشارات، وخطة برنامج ماجستير الآداب في اللغة العربية تخصص الآداب والنقد في كلية الآداب.

كما بحث المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة.