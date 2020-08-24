كورونا المستجد يهّدد الدوري الإيطالي

يعيش الدوري الإيطالي لكرة القدم، مخاوف كبيرة من احتمالية تأجيل الموسم الجديد، بعدما ازدادت الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والمدربين طوال الفترة الماضية.

من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في إيطاليا 19 سبتمبر لذلك فإن التدريب قبل الموسم الجديد، إما بدأ بالفعل أو سيتكثف خلال الأيام المقبلة.

وهذا يعني أنه وفقاً للبروتوكول أن جميع اللاعبين والموظفين يتلقون فحوصات دم ومسحة شاملة، لتحديد أية إصابات بفيروس كورونا.

ومع تخقيق إجراءات الغلق يذهب اللاعبون في عطلة، وبالتالي يخرجون من فترة الضغط التي عاشوها من بعد استئناف المسابقة، ولذلك كان لابد من ظهور حالات جديدة.

وعلى الرغم من ذلك كان مدى انتشار المرض مفاجئاً، حيث تم تسجيل الإصابات في روما ونابولي وساسولو وتورينو وبينيفينتو وكالياري وفيورنتينا وسبال وبريشيا الهابط مؤخراً.

كما أثبتت الاختبارات إصابة مدرب بولونيا، سينيسا ميهايلوفيتش، والذي يمثل المرض خطراً عليه، بسبب معاناته من سرطان الدم في العام الماضي.

وفي 22 أغسطس ولأول مرة منذ 12 مايو تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إيجابية جديدة.

والنبأ الإيجابي من هذه الزيادة، هو أنه يبدو، وأن الفيروس ضعيف حيث لم يكن هناك سوى 5 حالات فقط في المستشفيات من إجمالي 924، وخمسة غادروا العناية المركزة، وثلاث وفيات فقط.

ومنذ أن بدأ الوباء في الانتشار بإيطاليا في 20 فبراير كان هناك مايقارب 35430 حالة وفاة مع 258136 حالة إيجابية.

ويوجد حاليًا 17503 حالة إيجابية في شبة الجزيرة بزيادة قدرها 825 خلال 24 ساعة فقط.

وجميع الحالات الإيجابية بالدوري الإيطالي حتى الآن كانت بدون أعراض مما يعني أنهم يحملون الفيروس لكنهم لا يعانون من آثار سيئة في الوقت الراهن.

وقد يكون هذا أيضًا سبب انتشار الفيروس مرة أخرى بسرعة كبيرة حيث أن العديد منهم حاملون له دون أن يدركوا ذلك.