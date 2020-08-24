طقس الاثنين: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ورياح سطحية نشطة على مناطق الشرقية والقصيم وحائل والرياض ونجران ومكة المكرمة وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.