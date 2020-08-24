بالفيديو.. السديس لمديري الحرمين: دوركم خدمة موظفيكم.. لا بقاء لمن يتعالى على زملائه

شدد الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن السديس، على المدراء في الرئاسة خدمة موظفيهم، والتعاون معهم، وفتح صدورهم لهم، وقال: “مدير أو وكيل لا يتجاوب مع موظفيه، لا بقاء له عندي”.

وأضاف السديس في حديثه أمام موظفي الرئاسة، إنه دائما ما يتتبع أداء المديرين، ويراجع تصرفاتهم، مشددا بالقول: “لن نسمح لأي وكيل أو مدير، يرى الإدارة مغنما، أو يتعالى على زملائه”.

ونصح السديس المديرين بأن يكونوا أكثر الناس تواضعا، وأن يستمعوا لمروءوسيهم، وينفذوا ما فيه مصلحة العمل.

https://www.youtube.com/watch?v=vd_ILhyAPts&feature=youtu.be