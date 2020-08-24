رسمياً: استخدام “الفار” في دوري أبطال آسيا من ربع النهائي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم بداية من دور الثمانية، للنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.

استخدمت التقنية لأول مرة في الكرة الآسيوية العام الماضي، في دور الثمانية لكأس آسيا التي أقيمت في الإمارات.

وبعدها استخدمت بنجاح في 32 مباراة، هي إجمالي مباريات بطولة آسيا للشباب تحت 23 عاماً في تايلاند، ومن المقرر استخدامها لأول مرة في مسابقات الأندية في القارة.

وتوقفت بطولة دوري أبطال آسيا، أبرز بطولة للأندية في القارة، في مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد 19، وستستأنف أولاً في غرب القارة باستضافة قطر بطولة مصغرة تبدأ في 14 سبتمبر المقبل، وستستضيف ماليزيا مباريات شرق القارة بداية من 16 أكتوبر.